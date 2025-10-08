Стихия будет бушевать до пятницы: Жителей Молдовы предупреждают об опасности наводнений из-за дождевого циклона Барбара

В Румынии уже катастрофа. Непогода вызвана циклоном «Барбара», который проходит по югу страны. По данным метеорологов, за прошедшие сутки в пяти уездах на юго-востоке страны выпало более 96% месячной нормы осадков. Школы в Бухаресте и в еще пяти регионах на юго-востоке Румынии закрыты из-за аномальных дождей.