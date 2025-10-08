Стихия будет бушевать до пятницы: Жителей Молдовы предупреждают об опасности наводнений из-за дождевого циклона Барбара

Государственная инспекция по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) призывает граждан быть осторожными из-за угрозы затоплений.
Рекомендуется по возможности оставаться дома, не пересекать реки и не ездить по затопленным участкам.
При обнаружении оборванных проводов не приближаться к ним. Если вода попадает в дом — отключить электричество и газ, а ценные вещи и животных перенести в безопасное место.
По прогнозам дождь будет лить до 10 октября.
В Румынии уже катастрофа. Непогода вызвана циклоном «Барбара», который проходит по югу страны. По данным метеорологов, за прошедшие сутки в пяти уездах на юго-востоке страны выпало более 96% месячной нормы осадков. Школы в Бухаресте и в еще пяти регионах на юго-востоке Румынии закрыты из-за аномальных дождей.
