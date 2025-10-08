Белоруска Соболенко выиграла стартовый матч в Ухане, с трудом победив Шрамкову

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не без проблем выиграла стартовый матч на турнире WTA-1000 в Ухане у 68-й ракетки мира из Словакии Ребекки Шрамковой со счетом 4:6, 6:3, 6:1.
Арина Соболенко после сентябрьской победы на US Open не играла в турнирах больше месяца и с трудом вошла в игровой ритм в своем первом матче после длительного перерыва.
А в Ухане благодаря высокому рейтингу она начала со второго круга и попала в 1/16 финала на словачку, которая была в отличной игровой форме. Ребекка в первой круге победила россиянку Анну Калинскую.
В первом сете Шрамкова показала все на что способна. Она реализовывала брейк-пойнты, четко подавала, превзошла Соболенко по виннерам (15:6) и меньше ошибалась. А вот Арина всем своим видом показывала, насколько же ей тяжело входить в игру после перерыва. Много ошибок и публичное недовольство собой только подчеркивали, что она не в своей тарелке.
Постепенно Соболенко стала приходить в себя. Во второй партии она переломила ход неудачного поединка и повела 4:1. Своего Арина не упустила, победив в сете 6:3.
Шрамкова уже не могла держать уровень первого сета, а на фоне прибавившей Соболенко, Ребекка выглядела все хуже и хуже. Третий сет Арина выиграла на одном дыхании — 6:1. Арина одержала 18-ю победу за карьеру в Ухане, она взяла здесь три титула, не проиграв ни одного матча.
В третьем круге Арина Соболенко ждет куда более сильная соперница — 20-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова. Она в свою очередь обыграла со счетом 3:6, 6:3, 6:1 американку Софию Кенин, занимающую 28-ю позицию в рейтинге.
В личных встречах Соболенко ведет у Самсоновой 3:2. В 2025 году Арина обыграла Людмилу в Индиан-Уэллсе со счетом 6:2, 6:3.
