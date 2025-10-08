Белоруска Соболенко выиграла стартовый матч в Ухане, с трудом победив Шрамкову

В первом сете Шрамкова показала все на что способна. Она реализовывала брейк-пойнты, четко подавала, превзошла Соболенко по виннерам (15:6) и меньше ошибалась. А вот Арина всем своим видом показывала, насколько же ей тяжело входить в игру после перерыва. Много ошибок и публичное недовольство собой только подчеркивали, что она не в своей тарелке.