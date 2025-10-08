В Бодайбо ограничили продажу бензина. В социальных сетях местные жители опубликовали объявление с заправочной станции, на котором сообщается, что в бак автомобиля опускают бензин не более 50 литров. Залить топливо в канистры — нельзя.
— Ограничения связаны с плохой работой железной дороги в Таксимо. Она работает плохо. Вагоны неделями не подаются на выгрузку, — рассказал корреспонденту КП-Иркутск мэр Бодайбо Евгений Юмашев.
Также глава города отметил, что ограничения распространяются только на физических лиц. Компании продолжают получать топливо по контрактам, запас для них уже готов.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что за неделю в столице Приангарья выросли цены на бензин. А на заправках Братска АИ-95-й вырос в цене на 10 копеек.