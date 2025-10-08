Краеведческие музеи в Костромской области получат новое оборудование

Четыре краеведческих музея в Костромской области оснастят новым оборудованием по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
Новое оборудование, в частности, получат музеи в Галиче, Кологриве и Чухломе, а также в селе Парфеньево. В следующем году туда поступит выставочно-экспозиционная и мультимедийная техника. Еще будет закуплено оборудование для фондохранения. Помимо этого, специалисты музеев получат специализированные приборы для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.