Краеведческие музеи в Костромской области получат новое оборудование

Новое оборудование, в частности, получат музеи в Галиче, Кологриве и Чухломе, а также в селе Парфеньево. В следующем году туда поступит выставочно-экспозиционная и мультимедийная техника. Еще будет закуплено оборудование для фондохранения. Помимо этого, специалисты музеев получат специализированные приборы для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья.