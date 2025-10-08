В Волгоградской области модернизировали Кумылженский музей

Там привели в порядок кровлю и фасад здания, а также входные группы. Специалисты обновили внутренние помещения, заменили окна, двери и инженерные коммуникации, в том числе системы электро- и водоснабжения. Кроме того, в учреждении наладили автоматическую пожарную сигнализацию и смонтировали камеры видеонаблюдения. Еще специалисты благоустроили прилегающую к музею территорию.