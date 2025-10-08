В Волгоградской области модернизировали Кумылженский музей

Кумылженский районный историко-краеведческий музей в Волгоградской области открыли после капитального ремонта, проведенного в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Об этом сообщили в региональном центре информационного и материально-технического обеспечения.
Там привели в порядок кровлю и фасад здания, а также входные группы. Специалисты обновили внутренние помещения, заменили окна, двери и инженерные коммуникации, в том числе системы электро- и водоснабжения. Кроме того, в учреждении наладили автоматическую пожарную сигнализацию и смонтировали камеры видеонаблюдения. Еще специалисты благоустроили прилегающую к музею территорию.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.