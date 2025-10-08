Как выживать? Деревня осталась отрезанной от мира без продуктов и лекарств

Я живу в деревне уже 22 года. Раньше у нас работал магазин, он нас устраивал. Транспорт регулярно ходил — спокойно добирались и до ближайших населённых пунктов, и до Перми. Было хорошо. А потом враз ничего не стало. Магазин был государственным, а потом перешёл в частные руки. И всё бы ничего, но примерно два года назад он закрылся. Предприниматель нас даже не предупредил. Тогда же в деревню перестал ходить общественный транспорт.