Как выживать? Деревня осталась отрезанной от мира без продуктов и лекарств

Забежать в магазин за продуктами, купить лекарства в аптеке, сходить на приём к врачу… Эти базовые опции цивилизации большинство людей считают непременными атрибутами обычной жизни. Трудно представить, что этих элементарных возможностей может не быть, но именно так сложилось в деревне Мартыново Пермского края. Там нет магазина, аптеки, больницы или тем более отделения банка. А два года назад туда перестал ходить единственный автобус. Жители говорят, что их оставили на произвол судьбы. Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.
Идти семь километров
Мартыново находится в Кунгурском округе Прикамья. Это небольшая деревенька, где постоянно живут 130 человек — в основном пожилые. Летом в Мартыново многолюднее: туда приезжают дачники. Вдоль пары-тройки улиц стоят частные домики, а больше там ничего и нет.
Я живу в деревне уже 22 года. Раньше у нас работал магазин, он нас устраивал. Транспорт регулярно ходил — спокойно добирались и до ближайших населённых пунктов, и до Перми. Было хорошо. А потом враз ничего не стало. Магазин был государственным, а потом перешёл в частные руки. И всё бы ничего, но примерно два года назад он закрылся. Предприниматель нас даже не предупредил. Тогда же в деревню перестал ходить общественный транспорт.
По словам женщины, ближайшее медучреждение находится в семи километрах от деревни — в с. Кыласово. Там же магазин. Добраться до цивилизации раньше можно было на автобусе «Пермь — Кыласово — Мартыново». Почему вдруг маршрут укоротили — непонятно. Жители деревни остались отрезанными от мира.
«Я хоть с мужем вдвоём живу, а ведь в деревне есть и совсем одинокие пожилые люди, которым по 70−80 лет. Мне периодически привозят еду дети и внучка. И то храним хлеб и молоко в морозилке, чтобы не портились. Одиноким жителям приходится просить кого-то съездить до Кыласово. Обычно они скидываются и платят за доставку продуктов 500 ₽», — рассказывает Галина Кузнецова.
Прямо через деревню проходят железнодорожные пути. И, казалось бы, вот оно решение. Однако станции в Мартыново нет, электрички останавливаются в трёх километрах от населённого пункта, рассказали жители. Они просили сделать остановку в деревне, но получили отказ.
«Представьте, пожилому человеку с тяжёлыми сумками нужно пройти от станции до дома три километра! Это и летом не всем под силу, а зимой тем более. Мы не просим много: пусть бы автобус заезжал к нам хотя бы раз в неделю, этого было бы достаточно», — с грустью вздыхает женщина.
Кто поможет?
В деревне говорят, что обращались во многие инстанции, но помощи не дождались: кроме ответа, что продлить маршрут автобуса невозможно из-за нехватки средств и совета ходить пешком три километра, ничего не получили. Тогда решили обратиться в Народный фронт Пермского края, который попросил прокуратуру провести проверку.
Будем добиваться возобновления автобусного сообщения. На наш сигнал оперативно отреагировали прокуратура и Следственный комитет. В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Прокуратура проводит проверку, по итогам которой даст оценку действиям чиновников.
Ситуацию нам прокомментировали и власти округа.
«В прошлом году ООО “Кунгуравтотранс” провело мониторинг пассажиропотока по маршруту № 481 “Кыласово — Кунгур” с заездом в деревню Мартыново. Результаты показали, что он нерентабелен из-за небольшого числа пассажиров (их количество варьировалось от 0 до 3). Было определено, что продление маршрута (до деревни. — Авт.) нецелесообразно. Но муниципальный маршрут № 481 “Кыласово — Кунгур” продолжает работать. 26 сентября первый заместитель главы Кунгурского муниципального округа Олег Лихачёв выезжал в Мартыново для встречи с жителями. Они рассказали об отсутствии продуктового магазина в шаговой доступности. Администрация Кунгурского муниципального округа будет содействовать в решении этого вопроса».
Ранее жители Мартыново также просили организовать маршрут от деревни до Перми. Это предложение проанализировали в Минтрансе края.
«Ближайший к Мартыново межмуниципальный маршрут — № 761 “Пермь — Кыласово — Ергач”. Но он заходит только в с. Кыласово — как в промежуточный пункт. Заезд в деревню Мартыново, находящуюся вне его маршрута, увеличит путь следования до конечного остановочного пункта — деревни Ергач — примерно на 15 км, что приведёт к значительному увеличению времени в дороге и стоимости проезда. Это негативно скажется на пассажирах, следующих из Перми в Ергач и обратно. Изменения в схему движения межмуниципального маршрута № 761 вносить не планируется», — рассказали в Минтрансе.