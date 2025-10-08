В Мытищах открыли новый детский сад на 220 мест

Новый детский сад «Островок», рассчитанный на 220 мест, открыли в микрорайоне Перловка в Мытищах, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья. Дошкольное учреждение построили в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».
Там оборудовали девять групповых ячеек. Также в здании разместили пищеблок, музыкальный и спортивный залы. А для прогулок и активного отдыха на прилегающей территории возвели веранды с теневыми навесами и игровые площадки с травмобезопасным покрытием и качелями.
Напомним, что еще один новый детский сад «Умка» открыли на улице Молодежной в Раменском. Он рассчитан на 225 мест.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.