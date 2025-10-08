В поселке Милославское Рязанской области модернизировали библиотеку

Детскую библиотеку «Открывая Россию», модернизированную по модельному стандарту в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», открыли в поселке Милославское в Рязанской области. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
Учреждение посещают свыше 1,3 тыс. человек разных возрастов. Для малышей и их родителей в библиотеке обустроили детскую комнату. А подростки смогут читать книги и общаться в отдельном пространстве. Для них, в частности, оборудовали места для индивидуальных и групповых занятий. Еще в библиотеке будут проводить различные мероприятия: мастер-классы, выставки, семейные встречи и квесты.
Отметим, что книжный фонд учреждения также был расширен. Его пополнили 3,5 тысячи новых изданий. Кроме того, у посетителей появился доступ к Национальной электронной библиотеке и другим онлайн-ресурсам.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.