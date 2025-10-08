В поселке Милославское Рязанской области модернизировали библиотеку

Учреждение посещают свыше 1,3 тыс. человек разных возрастов. Для малышей и их родителей в библиотеке обустроили детскую комнату. А подростки смогут читать книги и общаться в отдельном пространстве. Для них, в частности, оборудовали места для индивидуальных и групповых занятий. Еще в библиотеке будут проводить различные мероприятия: мастер-классы, выставки, семейные встречи и квесты.