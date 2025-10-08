Жители Балтийска бьют тревогу из-за отсутствия тепла в квартирах: что ответили власти

В администрации Балтийского городского округа сохраняют спокойствие. Во вторник, 7 октября, чиновники дали официальный ответ жителям, объявив, что отопительный сезон в округе начнется с 13 октября. По их словам, в настоящее время ведутся работы по подготовке теплосетей и постепенному заполнению системы водой. В администрации подчеркивают, что этот процесс «требует значительного времени», а потому начать его раньше указанного срока нельзя.