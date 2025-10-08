Ричмонд
Жители Балтийска бьют тревогу из-за отсутствия тепла в квартирах: что ответили власти

БАЛТИЙСК, 8 октября, ФедералПресс. В Балтийске Калининградской области сложилась напряженная ситуация из-за холода в квартирах. Граждане пожаловались на отсутствие отопления на странице губернатор Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

«Балтийск хочет тепла!!! Школы, сады, народ мерзнет», — пишут граждане.

В администрации Балтийского городского округа сохраняют спокойствие. Во вторник, 7 октября, чиновники дали официальный ответ жителям, объявив, что отопительный сезон в округе начнется с 13 октября. По их словам, в настоящее время ведутся работы по подготовке теплосетей и постепенному заполнению системы водой. В администрации подчеркивают, что этот процесс «требует значительного времени», а потому начать его раньше указанного срока нельзя.