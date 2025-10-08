В Вологодской области отремонтировали мост через реку Юзу

Мост через реку Юзу в Вологодской области привели в нормативное состояние в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Отремонтированная переправа находится на трассе Тотьма — Никольск в Бабушкинском муниципальном округе. Ее протяженность — 87 м.
«Специалисты отремонтировали береговые и промежуточные опоры моста, произвели устройство деформационных швов, выравнивающего слоя и гидроизоляции мостового полотна, барьерного и перильного ограждений, асфальтирование проезжей части и тротуаров. Кроме того, были выполнены покрасочные работы, установлены дорожные знаки, нанесена разметка», — рассказал заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Борисов.
Всего в регионе по нацпроекту в 2025 году планируют отремонтировать пять мостовых сооружений. Работы на четырех из них уже завершены. Сейчас специалисты ведут работы на переправе через реку Шарженьгу.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.