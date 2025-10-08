Росприроднадзор назвал источником вони в Нижнем Новгороде станцию аэрации

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии считает наиболее вероятным виновником распространения канализационного запаха в столице Приволжья станцию аэрации. Об этом сообщается в материалах ведомства.
Напомним, жители Нижнего Новгорода продолжают жаловаться на вонь в разных районах. Горожане пишут о неприятном запахе в соцсетях, обращаются в минэкологии, оставляют жалобы на страницах губернатора и мэра в соцсетях. При этом некоторые пользователи считают, что ситуация продолжает ухудшаться: «аромат» становится невыносимым, мешает спать и работать.
В связи с вновь зафиксированным фактом распространения в городе канализационного запаха Росприроднадзор объявил предостережение АО «Тепловодоканал» (ранее — АО «Нижегородский водоканал»). Речь идет о недопустимости нарушения обязательных экологических требований при эксплуатации Нижегородской станции аэрации (НСА).
Напомним, по итогам проверки на станции аэрации в августе было установлено, что ее деятельность нарушает экологические требования. Зафиксированы превышения по сероводороду, фенолу и формальдегиду в выбросах в атмосферный воздух. Устранить нарушения требовалось к июню 2026 года.
«Вновь зафиксированный факт распространения канализационного запаха говорит о том, что наиболее вероятным источником является Нижегородская станция аэрации, и действенных мер по приведению деятельность предприятия в соответствие нормам и требованиям природоохранного законодательства на текущий момент принято не было», — пояснили в Росприроднадзоре.
Факт распространения вони по территории Нижегородского и Советского районов города именно от станции аэрации подтвержден специалистами ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Росприроднадзор будет держать исполнение предписаний об устранении нарушений на станции аэрации на особом контроле.