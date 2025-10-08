Росприроднадзор назвал источником вони в Нижнем Новгороде станцию аэрации

Напомним, жители Нижнего Новгорода продолжают жаловаться на вонь в разных районах. Горожане пишут о неприятном запахе в соцсетях, обращаются в минэкологии, оставляют жалобы на страницах губернатора и мэра в соцсетях. При этом некоторые пользователи считают, что ситуация продолжает ухудшаться: «аромат» становится невыносимым, мешает спать и работать.