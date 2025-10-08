Ричмонд
В Камышине Волгоградской области открыли вторую модельную библиотеку

Там установили новую мебель, современную технику, в том числе компьютеры, и игровое оборудование.

Центральную городскую детскую библиотеку, модернизированную по модельному стандарту при поддержке нацпроекта «Семья», открыли в Камышине. Об этом сообщили в центре информационного и материально-технического обеспечения Волгоградской области.

В учреждении отремонтировали внутренние помещения, установили новую мебель, современную технику, в том числе компьютеры, и игровое оборудование. Также там пополнился книжный фонд и появился доступ к информационным базам с онлайн-ресурсами. Отметим, что в библиотеке созданы все условия для организации культурно-просветительских и образовательных мероприятий, выставок и других событий.

Напомним, что в Волгоградской области действуют уже 15 модельных библиотек. В частности, одна из них также находится в Камышине.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.