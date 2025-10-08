В Камышине Волгоградской области открыли вторую модельную библиотеку

В учреждении отремонтировали внутренние помещения, установили новую мебель, современную технику, в том числе компьютеры, и игровое оборудование. Также там пополнился книжный фонд и появился доступ к информационным базам с онлайн-ресурсами. Отметим, что в библиотеке созданы все условия для организации культурно-просветительских и образовательных мероприятий, выставок и других событий.