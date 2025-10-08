Ричмонд
Уфимская контора пыталась повлиять на решение суда и обрекла себя на штрафы в десятки миллионов рублей

В Уфе ООО «Стандарт плюс» оштрафовали за взятку 20 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском района Башкирии прокуроры добились привлечения к ответственности коммерческой организации за коррупционное правонарушение. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

В апреле прошлого года директор и учредитель ООО «Стандарт плюс» передали своему знакомому, выступавшему в роли посредника, 10 миллионов рублей. Деньги предназначались для вынесения судебного решения в пользу организации. Преступление выявили сотрудники правоохранительных органов.

Прокуратура завела на юрлицо административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Суд назначил штрафа в 20 миллионов рублей, а также постановил конфисковать взятку.

На руководителя компании возбуждено уголовное дело статье «Дача взятки в особо крупном размере», в настоящее время оно находится на рассмотрении в суде.

