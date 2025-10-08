В Самаре временно отключат ХВС 8 октября

В Самаре местных жителей предупредили о временном отключении холодной воды 8 октября. Подробности рассказали в «РКС-Самара».
— Предположительно воду могут отключить: на 5-й просеке, 101П, ул. Владимирской, 46А, ул. Просторной, 37, ул. Авроры, 189, ул. Вольской, 50, ул. Солнечной, 1, ул. Бригадная, 35, ул. Калинина, 1, ул. Крайняя, 11, — отметили в сообщении.
По информации ресурсников, по этим и близлежащим адресам возможны отключения холодной воды. В течение дня адреса могут меняться. Подробности рассказали в социальной сети компании. Кроме того, специалисты ведется перекладка канализационных сетей на улицах Восстания и Авроры.