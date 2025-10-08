Омичи столкнулись со сбоями интернета от провайдера «Дом.ру»

Жители Омска и других регионов России столкнулись с масштабными перебоями в работе интернет-услуг провайдера «Дом.ру». Первые жалобы на отсутствие связи начали поступать в ночь на вторник, 7 октября. Проблемы сохранялись в течение всего дня 8 октября.