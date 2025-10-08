Омичи столкнулись со сбоями интернета от провайдера «Дом.ру»

Жители Омска и других регионов России столкнулись с масштабными перебоями в работе интернет-услуг провайдера «Дом.ру». Первые жалобы на отсутствие связи начали поступать в ночь на вторник, 7 октября. Проблемы сохранялись в течение всего дня 8 октября.
Согласно данным сервиса мониторинга Downdetector, особенно активно о сбоях сообщали жители района «Московка-2» в Омске. Пользователи жаловались на полное отсутствие доступа в интернет и некорректную работу телефонии.
География сбоев оказалась значительно шире Омской области. В официальном сообществе провайдера во «ВКонтакте» появились жалобы от абонентов из Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской областей и Санкт-Петербурга.
Представители компании рекомендуют всем клиентам, столкнувшимся с перебоями в работе услуг, обращаться в службу техподдержки для решения возникших проблем.
