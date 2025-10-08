Нечистоты из Сорбулака могут попасть в Или, Капшагай и Балхаш

В случае сильных дождей, паводков или землетрясения может произойти прорыв, что создаст угрозу подтопления для сел Акшы и Курты. Загрязненная вода может попасть в Или, Капшагай и Балхаш. Несмотря на постоянные обращения граждан и предупреждения экологов, местные власти не предпринимают действенных мер.
По их словам, в озере-отстойнике накопилось уже около 750 млн кубометров сточных вод, при этом рассчитано оно на 1 млрд кубометров. Кроме того, дно водоема становится все менее устойчивым. Депутаты напомнили, что в 1988 году разрушение дамбы в Жаманкуме привело к гибели 13 человек. После этого сточные воды Алматы начали направлять в Сорбулак.
Также в воде Сорбулака обнаружено 31 опасное химическое вещество, включая кадмий. Его концентрация превышает норму в четыре раза. Этот металл накапливается в организме, поражает легкие, почки и может вызывать рак. Жители окрестных сел уже много лет жалуются на невыносимый запах, особенно летом.
Парламентарии предложили следующие меры:
- создать государственную комиссию с участием экологов и независимых экспертов для проверки состояния Сорбулака;
- построить современные очистные сооружения, чтобы фильтровать сточные воды перед сбросом;
- провести госаудит всех ранее выделенных средств на очистку водоема;
- разработать проект совместно с Минводресурсов, чтобы использовать очищенную воду для орошения сельхозземель.