Нечистоты из Сорбулака могут попасть в Или, Капшагай и Балхаш

По их словам, в озере-отстойнике накопилось уже около 750 млн кубометров сточных вод, при этом рассчитано оно на 1 млрд кубометров. Кроме того, дно водоема становится все менее устойчивым. Депутаты напомнили, что в 1988 году разрушение дамбы в Жаманкуме привело к гибели 13 человек. После этого сточные воды Алматы начали направлять в Сорбулак.