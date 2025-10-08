Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нечистоты из Сорбулака могут попасть в Или, Капшагай и Балхаш

Сточные воды из Сорбулака под Алматы могут прорваться и загрязнить Или, Капшагай и Балхаш. Этого опасаются депутаты мажилиса, которые предупреждают о риске масштабной экологической катастрофы.

Источник: unsplash.com

В случае сильных дождей, паводков или землетрясения может произойти прорыв, что создаст угрозу подтопления для сел Акшы и Курты. Загрязненная вода может попасть в Или, Капшагай и Балхаш. Несмотря на постоянные обращения граждан и предупреждения экологов, местные власти не предпринимают действенных мер.

заявили депутаты в официальном запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова

По их словам, в озере-отстойнике накопилось уже около 750 млн кубометров сточных вод, при этом рассчитано оно на 1 млрд кубометров. Кроме того, дно водоема становится все менее устойчивым. Депутаты напомнили, что в 1988 году разрушение дамбы в Жаманкуме привело к гибели 13 человек. После этого сточные воды Алматы начали направлять в Сорбулак.

Также в воде Сорбулака обнаружено 31 опасное химическое вещество, включая кадмий. Его концентрация превышает норму в четыре раза. Этот металл накапливается в организме, поражает легкие, почки и может вызывать рак. Жители окрестных сел уже много лет жалуются на невыносимый запах, особенно летом.

Парламентарии предложили следующие меры:

  • создать государственную комиссию с участием экологов и независимых экспертов для проверки состояния Сорбулака;
  • построить современные очистные сооружения, чтобы фильтровать сточные воды перед сбросом;
  • провести гос­аудит всех ранее выделенных средств на очистку водоема;
  • разработать проект совместно с Минводресурсов, чтобы использовать очищенную воду для орошения сельхозземель.