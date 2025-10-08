В Марий Эл запустили 6 новых учебно-производственных комплексов

Например, на базе Йошкар-Олинского строительного техникума появился комплекс по направлению «строительные работы», а швейное производство, деревообработку и сварочные работы будут осваивать в Марийском политехническом техникуме. Еще такие кластеры по другим программам запустили в строительном технологическом техникуме в поселке Параньга, Марийском радиомеханическом техникуме, Йошкар-Олинском технологическом колледже и техникуме механизации сельского хозяйства в Мари-Туреке. Отмечается, что для проведения занятий в учреждениях обновили материально-техническую базу.