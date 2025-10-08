В Марий Эл запустили 6 новых учебно-производственных комплексов

Шесть новых учебно-производственных комплексов открыли в учреждениях среднего профессионального образования Республики Марий Эл 3 октября, сообщили в министерстве образования и науки региона. Их создали по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».
Учебно-производственные комплексы — это реальные рабочие места внутри колледжей и техникумов, где учащиеся трудятся над заказами и получают заработную плату. Это позволит официально трудоустроиться и получать опыт без отрыва от учебного процесса.
Например, на базе Йошкар-Олинского строительного техникума появился комплекс по направлению «строительные работы», а швейное производство, деревообработку и сварочные работы будут осваивать в Марийском политехническом техникуме. Еще такие кластеры по другим программам запустили в строительном технологическом техникуме в поселке Параньга, Марийском радиомеханическом техникуме, Йошкар-Олинском технологическом колледже и техникуме механизации сельского хозяйства в Мари-Туреке. Отмечается, что для проведения занятий в учреждениях обновили материально-техническую базу.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.