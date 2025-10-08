Московский муфтий прокомментировал фетву о работе курьеров

«Для непрактикующих мусульман богословские заключения являются скорее фоном и никак не влияют на принимаемые ими решения. Однако есть люди, для которых религия и следование ее канонам является важным, можно даже сказать опорным элементом в жизни… В реакции СМИ на фетву Совета улемов “Логистика и курьерская доставка” создался удивительный парадокс, когда сугубо богословские заключения пытаются приравнять к нормативно-правовым актам, наделенным юридической силой», — приводит слова Аляутдинова Telegram-канал религиозной организации.