Третьяковская галерея в Калининграде запускает цикл лекций об искусстве

Филиал Третьяковской галереи в Калининграде представил масштабную образовательную программу, которая пройдет с 16 октября по 21 декабря в рамках выставки «Пять веков русского искусства».

Источник: КалининградLive

Цикл лекций подготовлен ведущими искусствоведами и научными сотрудниками главной сокровищницы русского искусства.

Программа охватит ключевые периоды и явления отечественного искусства: от творческих поисков Петра Великого до новаторства Казимира Малевича, от магии моря в работах Айвазовского до феномена Архипа Куинджи. Как отметила директор филиала Камиля Байдильдина, просветительские программы высочайшего уровня являются одной из ключевых задач галереи.

Открытием цикла станет лекция «Пётр Великий: история в портретах» 16 октября, которую прочтет доктор искусствоведения Людмила Маркина. Всего запланировано шесть встреч, которые будут проходить дважды в месяц в зрительном зале галереи на Парадной набережной. Мероприятия рассчитаны на широкую аудиторию, интересующуюся изобразительным искусством.