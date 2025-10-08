Третьяковская галерея в Калининграде запускает цикл лекций об искусстве

Цикл лекций подготовлен ведущими искусствоведами и научными сотрудниками главной сокровищницы русского искусства.
Программа охватит ключевые периоды и явления отечественного искусства: от творческих поисков Петра Великого до новаторства Казимира Малевича, от магии моря в работах Айвазовского до феномена Архипа Куинджи. Как отметила директор филиала Камиля Байдильдина, просветительские программы высочайшего уровня являются одной из ключевых задач галереи.
Открытием цикла станет лекция «Пётр Великий: история в портретах» 16 октября, которую прочтет доктор искусствоведения Людмила Маркина. Всего запланировано шесть встреч, которые будут проходить дважды в месяц в зрительном зале галереи на Парадной набережной. Мероприятия рассчитаны на широкую аудиторию, интересующуюся изобразительным искусством.