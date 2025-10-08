«Салават Юлаев» продал «Амуру» лучшего бомбардира первенства Москвы Романа Ризванова

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о переходе 18-летнего нападающего Романа Ризванова в хабаровский «Амур». Сделка была осуществлена по схеме обмена с денежной компенсацией.
В минувшем июне Роман Ризванов перешел из «Красной Армии» в уфимский «Толпара». В сезоне-2023/24 форвард стал лучшим бомбардиром первенства Москвы, набрав 53 (31+22) очка в 24 матчах. В прошедшем сезоне в МХЛ он провел 17 матчей, в которых набрал 1 (1+0) очко.
«СЮ» выразил благодарность хоккеисту за работу и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной карьере.
