В Омске начали готовиться к Новому году

В мэрии города Омска стартовала подготовка к новогодним и рождественским праздникам. Соответствующее распоряжение, определяющее порядок организации зимних праздничных мероприятий, подписал мэр города Сергей Шелест.
Ответственным за организацию празднований городским департаментам надлежит представить в депкультуры свои предложения по праздничным мероприятиям. В соответствии с утвержденным распоряжением срок по формированию ключевых праздничных событий определен до 28 октября 2025 года.
Особое внимание администрация города уделяет вопросу подготовки подарков детям.
"Управлению общественных отношений и социальных вопросов Администрации города Омска:
— совместно с управлением делами Администрации города Омска обеспечить приобретение новогодних подарков для отдельных категорий детей за счет средств бюджета города Омска;
— разработать и представить в срок до 10 декабря 2025 года на утверждение заместителю мэра города Омска, регулирующему деятельность управления, порядок распределения подарков", — указано в одном из пунктов в распоряжении главы города.
Отметим, контроль над выполнением распоряжения осуществляет мэр города. В состав оргкомитета также вошли заместитель мэра и зампредседателя оргкомитета Инна Елецкая, а также директор департамента культуры и секретарь комитета Олег Федоренко.