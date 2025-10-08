Ричмонд
В Омске начали готовиться к Новому году

Уже сформирован оргкомитет, ответственный за планирование и реализацию мероприятий, приуроченных к зимним торжествам.

В мэрии города Омска стартовала подготовка к новогодним и рождественским праздникам. Соответствующее распоряжение, определяющее порядок организации зимних праздничных мероприятий, подписал мэр города Сергей Шелест.

Ответственным за организацию празднований городским департаментам надлежит представить в депкультуры свои предложения по праздничным мероприятиям. В соответствии с утвержденным распоряжением срок по формированию ключевых праздничных событий определен до 28 октября 2025 года.

Особое внимание администрация города уделяет вопросу подготовки подарков детям.

"Управлению общественных отношений и социальных вопросов Администрации города Омска:

— совместно с управлением делами Администрации города Омска обеспечить приобретение новогодних подарков для отдельных категорий детей за счет средств бюджета города Омска;

— разработать и представить в срок до 10 декабря 2025 года на утверждение заместителю мэра города Омска, регулирующему деятельность управления, порядок распределения подарков", — указано в одном из пунктов в распоряжении главы города.

Отметим, контроль над выполнением распоряжения осуществляет мэр города. В состав оргкомитета также вошли заместитель мэра и зампредседателя оргкомитета Инна Елецкая, а также директор департамента культуры и секретарь комитета Олег Федоренко.