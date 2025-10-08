Что такое «кармические отношения» и кто на этом зарабатывает

В таких связях все крутится на предельной скорости. Сегодня вы вдвоем строите планы на будущее, а завтра удаляете друг друга из друзей и в сердцах кричите, что больше никогда не увидитесь. Проходит немного времени — и вот вы снова сидите рядом, уверяя себя, что теперь точно все будет по-другому.