Что такое «кармические отношения» и кто на этом зарабатывает

В интернете полно историй о «кармических отношениях» — таинственной связи между людьми, будто бы предопределенной звездами или долгами из прошлых жизней. Звучит удобно: встретились, полюбили, но не можем выстроить нормальные отношения — это точно карма. Но за мистическим флером скрывается вполне земная психология, а иногда и банальная токсичность. «Газета.Ru» разобралась, что на самом деле стоит за этим термином и почему психологи советуют относиться к нему скептически.
Что такое кармические отношения.
Если открыть TikTok или ленту в Instagram, можно легко наткнуться на посты о «кармических отношениях». Блогеры уверяют: такие связи дарует нам кто-то «свыше», чтобы мы прошли через боль и трансформации, поняли свои ошибки и переродились духовно. В народе это объясняют проще: встретили «того самого» или «ту самую», все пошло наперекосяк, но раз отпустить не получается — значит, дело в карме.
С точки зрения эзотерики, кармические отношения — это союз людей с «долгами» из прошлых жизней. Как любят повторять «специалисты по карме», души будто бы еще до перерождения подписали контракт и договорились встретиться снова. В прошлой жизни кто-то недолюбил, кто-то предал, и теперь у вас новый шанс все исправить и наконец быть счастливыми.
В психологической плоскости все куда приземленнее. То, что называют «кармой», чаще всего связано с повторяющимися сценариями в отношениях: один партнер спасает, другой мучается; кто-то ревнует до истерики, кто-то терпит; любовь идет рука об руку с конфликтами. При этом человеку кажется, что действует какая-то «высшая сила», потому что так легче снимать с себя ответственность.
Фактически же речь идет о знакомых моделях привязанности, которые тянутся из детства или предыдущего опыта. Но миф о карме удобен: он придает страданиям смысл и позволяет объяснить, почему все так сложно.
Как ощущается кармическая связь.
Это похоже на зависимость. Утром вы клянетесь себе: «Все, хватит этой драмы, я больше ни слова ей не скажу», а вечером уже ловите себя на том, что листаете чаты в мессенджере и ждете заветного зеленого кружочка «онлайн».
Каждая встреча — как вспышка. Сначала мир становится ярче, дыхание сбивается, все внутри поет, а через пару часов остается только пустота и ощущение, что вас выжали насухо. Смайлик способен поднять настроение сильнее отпуска, а молчание в переписке на полчаса обрушивает вас в яму.
Внутри — качели без конца: от «это — моя судьба» до «зачем мне все это». Вы ставите жирную точку, клянетесь не возвращаться, но стоит услышать звук сообщения или поймать «тот самый» взгляд, как точка превращается в многоточие.
Кармическая связь выглядит, словно бесконечная борьба с самим собой. Разум шепчет «беги», но сердце упрямо тянет обратно. Чем дольше вы в этом варитесь, тем труднее признать простую вещь: ~это не мистический узел судьбы, а самые обычные эмоциональная зависимость и когнитивная ловушка.~
Какие признаки у кармических отношений.
В таких связях все крутится на предельной скорости. Сегодня вы вдвоем строите планы на будущее, а завтра удаляете друг друга из друзей и в сердцах кричите, что больше никогда не увидитесь. Проходит немного времени — и вот вы снова сидите рядом, уверяя себя, что теперь точно все будет по-другому.
Эмоции партнера становятся вашим барометром. Если он холоден — день серый, если вдруг пишет с теплом — внутри ощущение праздника. Настроение скачет так резко, что уже непонятно, где заканчиваетесь вы и начинаются его чувства.
Драма становится нормой. Здесь все на грани: слишком больно, слишком страстно, слишком громко, слишком равнодушно. Любая мелочь превращается в бурю — даже неотвеченный звонок ощущается как предательство.
Самое трудное — отпустить. Вы понимаете, что рядом плохо, но стоит отойти, и внутри тут же появляется мысль: «А вдруг именно он или она и есть моя судьба?» Именно она держит крепче любых клятв на крови.
И еще одно ощущение, знакомое многим, — дежавю. Кажется, вы снова и снова играете одну и ту же сцену: ссора, примирение, новые обещания. Сценарий известен заранее, но вы все равно продолжаете репетировать эту пьесу.
Сторонники эзотерики также выделяют «зеркальность» в кармических отношениях. Они верят, что партнеры отражают друг в друге все скрытое и болезненное, вытягивая наружу слабые места и «внутренних демонов». На практике же это тоже объясняется психологией.
Мы бессознательно притягиваем людей, которые запускают наши старые травмы: тот, кто боится одиночества, влюбляется в эмоционально холодного; тот, кого в детстве критиковали, находит рядом постоянного обесценивателя.
Можно ли рассчитать отношения по датам.
Если ввести в поисковике запрос «кармические отношения по дате рождения», то выпадут десятки сайтов и калькуляторов. Кто-то предлагает построить «матрицу судьбы», кто-то — разложить арканы Таро, а астрологи советуют сравнивать натальные карты. Смысл у всех практик один: якобы по числам и символам можно понять, зачем вам послан конкретный человек.
Самая популярная методика — «матрица совместимости». Берутся даты рождения партнеров, из каждой вычисляют так называемый «центральный аркан личности», затем складывают полученные значения и смотрят, какой аркан выходит в сумме. Если результат совпадает с «кармическими» числами — например, 15, 16, 18, 20 или 22, — эзотерики говорят о предопределенности трудных отношений и необходимости «отработать уроки».
Есть и астрологический подход — для этого сопоставляют натальные карты обоих партнеров. Особое внимание уделяют Луне, которая отвечает за эмоции и безопасность, Венере — символу любви и притяжения и Марсу — планете страсти и конфликтов. Если эти точки оказываются в неких «напряженных аспектах» друг к другу, то астрологи предрекают сложности: постоянные споры, разные ожидания, борьбу характеров.
Но нет доказательств, что цифры или карты способны предсказать сценарий ваших отношений. Зато есть понятная психология: если вы верите в «кармическую совместимость», вы начинаете подгонять собственный опыт под уже готовую схему.
Почему кармические отношения — это миф.
Кармические отношения чаще всего оказываются следствием старых болезненных эпизодов, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог Ксения Петрова. Нередко их корни уходят в детство: ребенок рос в атмосфере холодности, где тепло нужно было заслужить, или сталкивался с родительской непоследовательностью — сегодня обнимут, завтра оттолкнут. Такая модель закрепляется, и во взрослом возрасте человек интуитивно ищет похожие отношения: много боли, но иногда — редкие вспышки нежности. И чем сильнее качели, тем больше кажется, что это «настоящее чувство».
Есть еще и биологическая подоплека. Наш мозг реагирует на такие «качели» выбросами гормонов — дофамином и кортизолом. В моменты страсти и примирения уровень дофамина подскакивает, создавая эйфорию, почти как от наркотика. А в периоды ссор и дистанции растет кортизол — гормон стресса, из-за которого вы не можете ни есть, ни спать, пока не получите ответное сообщение. Эта смесь эйфории и тревоги делает отношения похожими на зависимость, а партнера — на «дозу».
Здесь также включается и магическое мышление — привычка объяснять непонятные вещи через мистику. Проще поверить, что вас свела сама судьба или что вы «отрабатываете уроки прошлой жизни», чем признать: вы снова воспроизводите знакомый сценарий. Это снимает часть ответственности, но не решает проблему.
Популярности мифа добавляют социальные сети, в которых ролики о «судьбоносных связях» собирают миллионы просмотров. Людям приятно думать, что их страдания не случайны, что за болью стоит какой-то высший смысл. Но по сути это иллюзия, красиво упакованная в слово «карма».
Более того, вокруг темы выстроен целый рынок: нумерологи, тарологи и «коучи по карме» продают консультации, обещая объяснить, зачем вам дан конкретный партнер.
По факту это бизнес на человеческой уязвимости — чем дольше вы верите в мистику, тем выгоднее тем, кто ее продает.
«Людям всегда проще переложить ответственность за свою жизнь на карму, родителей, Бога и так далее. Выйти из этого порочного круга можно признав, что те отношения, в которых мне плохо, не здоровые. Я имею право на уважение, любовь и безопасность — это то, что мне дано от рождения. И дальше искать способы, как перестать ходить по одним и тем же граблям. Лучше всего это сделать со специалистом, просто потому, что человек редко способен осознать механизм действия травмы, так как он защищен психикой, как механизм выживания», — объяснила психолог.