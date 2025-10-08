В Новочеркасске за неделю оштрафовали 54 водителя за тонировку

В Новочеркасске 54 водителя привлекли к административной ответственности за управление автомобилями с тонировкой, нарушающей требования ПДД. Об рейдах сотрудники отдела Госавтоинспекции рассказали в Telegram-канале МВД.
— Излишне затемненные стекла снижают обзор, ухудшают распознавание объектов, особенно ночью, и повышают риск ДТП, — напомнили в ведомстве.
Автовладельцам советуют привести транспорт в соответствие техническому регламенту, ведь от этого зависит безопасность, здоровье и жизнь участников дорожного движения.