В Новочеркасске за неделю оштрафовали 54 водителя за тонировку

В Новочеркасске за неделю выявили 54 автомобиля с незаконной тонировкой.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске 54 водителя привлекли к административной ответственности за управление автомобилями с тонировкой, нарушающей требования ПДД. Об рейдах сотрудники отдела Госавтоинспекции рассказали в Telegram-канале МВД.

— Излишне затемненные стекла снижают обзор, ухудшают распознавание объектов, особенно ночью, и повышают риск ДТП, — напомнили в ведомстве.

Автовладельцам советуют привести транспорт в соответствие техническому регламенту, ведь от этого зависит безопасность, здоровье и жизнь участников дорожного движения.