Собянин заявил, что в столице завершается сезон благоустройства

В Москве подходит к завершению сезон благоустройства, в рамках которого обновляют крупнейшие вылетные магистрали, парки и тысячи дворов. Об этом в среду, 8 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, из более чем 4200 запланированных объектов почти все уже готовы.