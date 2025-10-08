Уровень безработицы в Уфе увеличился до 0,44%

Ситуация на рынке труда остается стабильной, отметил на оперативном совещании в мэрии заместитель директора республиканского центра занятости Филюс Аминев.
Уровень регистрируемой безработицы — ниже среднереспубликанского и составляет 0,44%. В январе 2025 года он составлял 0,37%, сообщал «Башинформ».
Наблюдается рост числа безработных по сравнению с началом года. Сегодня в центрах занятости Уфы в поисках работы состоят 3327 человек, из них 2709 признаны безработными. Под риском увольнения в организациях города находятся 1351 сотрудник.
В банке вакансий представлены свыше 13 тысяч предложений. Преимущественно требуются специалисты рабочих профессий. Наиболее востребованы строители, рабочие обрабатывающих производств, а также педагоги.