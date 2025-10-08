Когда город задыхается от строительной пыли: кто ответит за загубленное здоровье жителей Ташкента?

«Мы не можем открыть окна»
Жители домов, расположенных вблизи этих объектов, говорят прямо: ситуация стала невыносимой. Из-за пыли невозможно проветрить квартиру, открыть окна, выпустить детей на улицу.
По оценкам специалистов, при отсутствии пылеподавляющих мер, с открытой строительной площадки площадью всего 500 кв. м в год может подниматься до 50 тонн пыли и песка. Это это не просто эстетическая проблема. Мелкодисперсная строительная пыль проникает в лёгкие, вызывает аллергии, бронхолёгочные заболевания, обостряет астму.
Что должны делать застройщики?
В развитых странах борьба с пылью на строительных площадках — не просто рекомендация, а обязательный стандарт, за нарушение которого застройщики несут серьёзную ответственность. Чтобы минимизировать загрязнение воздуха, на стройках активно применяют различные технологии. Например, площадки регулярно орошают водой: используются автоматические системы полива, специальные туманообразователи и даже водяные пушки, распыляющие мельчайшие капли на большую территорию. Такой подход позволяет практически сразу «привязывать» пыль к земле, не давая ей разлетаться по району.
Периметр стройки обязательно ограждают пылеулавливающими сетками. Благодаря этим барьерам пыль не попадает на улицы и не проникает в жилые кварталы. Дороги и подъезды на стройплощадке обычно делают твёрдыми — асфальтированными или забетонированными, чтобы строительная техника не выносила грязь и пыль на городские улицы.
Особое внимание уделяется строительной технике. На выезде с площадки всегда оборудуются специальные мойки для колёс: техника проходит через платформу с форсунками, которые смывают с шин и днища налипшую грязь и пыль. Благодаря этому транспорт не разносит строительные отходы за пределы объекта.
Мусор и сыпучие строительные материалы также под жёстким контролем: их вывозят в закрытых контейнерах как можно скорее, чтобы они не успевали загрязнять воздух. Материалы, которые остаются на стройке, обязательно накрываются специальной плёнкой или тканью, чтобы ветер не разносил пыль. Для дополнительной уборки могут использоваться промышленные строительные пылесосы.
На многих зарубежных стройках устанавливают датчики и системы мониторинга воздуха. Если уровень пыли превышает допустимые нормы, работы могут быть временно приостановлены, а пылеподавление — усилено. В крупных городах подобные технологии и строгие нормы стали обыденной практикой: нарушителей штрафуют, а в случае регулярных нарушений могут даже лишить лицензии. Делается ли всё это у нас — вопрос, скорее, риторический…
Где Минэкологии?
Жители призывают Министерство экологии немедленно вмешаться в ситуацию. В стране уже принят закон, который прямо запрещает загрязнение воздуха на стройках. С лета 2025 года действуют штрафы: 10 БРВ (4 120 000 сумов) за первое нарушение и до 50 БРВ (20,6 млн сумов) при повторном. Также застройщикам запрещено пылить на въездах и прилегающих территориях. Но какой смысл в законе, если его никто не исполняет?
Строить нужно, но не душить город. Жители не требуют невозможного — они просят элементарного: дышать чистым воздухом у себя дома. Пыль на стройках — это не мелкая бытовая проблема, а системная халатность, которая каждый день наносит вред здоровью тысяч людей. Если застройщики не могут соблюдать простейшие экологические нормы — им не место в большом городе. Хватит закрывать глаза: безопасность и здоровье граждан должны быть важнее, чем сэкономленные миллионы в карманах застройщика.