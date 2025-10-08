Когда город задыхается от строительной пыли: кто ответит за загубленное здоровье жителей Ташкента?

Строить нужно, но не душить город. Жители не требуют невозможного — они просят элементарного: дышать чистым воздухом у себя дома. Пыль на стройках — это не мелкая бытовая проблема, а системная халатность, которая каждый день наносит вред здоровью тысяч людей. Если застройщики не могут соблюдать простейшие экологические нормы — им не место в большом городе. Хватит закрывать глаза: безопасность и здоровье граждан должны быть важнее, чем сэкономленные миллионы в карманах застройщика.