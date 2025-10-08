Система политического выживания страны: «Власть в Молдове создаёт не рост экономики, а долги, скоро государство будет существовать лишь для того, чтобы платить по ним»

"То, что мы видим на графике бюджетного дефицита Республики Молдова, — это не просто восходящая кривая, а искусственная линия жизни, проведённая за счёт заёмных средств. Всего за пять лет правления партии ПАС совокупный бюджетный дефицит достиг 65,5 миллиарда леев. Это не развитие, это выживание в долг, — пишет в соцсетях экс-премьер страны Влад Филат.
Сегодня Молдова живёт экономической иллюзией. Выплачиваются зарплаты, пенсии, социальные пособия, разрезаются ленточки на дорогах и других инфраструктурных проектах — но всё это оплачивается не из собственных доходов, а из кредитов. Мы — страна, которая финансирует своё настоящее за счёт будущего своих детей. Каждый лей, потраченный сегодня, — это лей, который мы заплатим завтра, да ещё и с процентами.
Дефицит бюджета страны растет рекордными темпами. Фото: соцсети.
Парадокс болезненный: в экономике, где ликвидированы тысячи рабочих мест, где сельскохозяйственное и промышленное производство падает, правительству ПАС «удалось» постоянно увеличивать дефицит и государственный долг. Вместо того чтобы сократить зависимость от заимствований, ПАС превратила кредит в способ управления страной.
И если бы это были дешёвые внешние кредиты с низкими процентными ставками, в этом была бы логика. Но нет — более 60% кредитов являются внутренними, заключёнными под ставки от 9% до 22% годовых. Это уже не халатность — это экономический саботаж. Из-за такой политики только в 2025 году бюджет теряет почти 900 миллионов леев на завышенных процентах. Теряет государство, а выигрывают банки.
И здесь возникает главный вопрос: это некомпетентное управление или осознанная стратегия? Когда смотришь отчёты коммерческих банков, сообщающих о сотнях миллионов леев прибыли, невозможно не заметить совпадение: деньги приходят из государственного долга, то есть из карманов граждан.
Молдова превратилась в финансовую ферму, где граждане работают, а банки собирают прибыль. Правительство больше не управляет бюджетом — оно его закладывает. И вместо реформ мы видим предвыборный популизм, прикрытый кредитной бумагой.
То, что происходит сегодня, — это не ошибка, а система политического выживания. Власть, которая не создаёт рост, а долги; которая не развивает экономику, а стимулирует потребление в кредит. Каждый год с рекордным дефицитом приближает нас к точке невозврата, когда проценты поглотят все инвестиции, а государство будет существовать лишь для того, чтобы платить по своим долгам.
Сегодня Республика Молдова живёт в долг и рискует исчезнуть из-за этого долга".
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Скандал в элитном лицее Кишинева — во время исполнения гимна Молдовы пятиклассники вскинули руки в нацистском приветствии: А ведь здесь учатся дети депутатов правящей партии и министров.
В ходе проверки тетрадей на полях и обложках у многих ребят обнаружены нацистские свастики и руны (далее…).
Цены на пике: Продажи квартир в Молдове упали почти на 70 процентов — жилье стало настолько дорогим, что недвижимость никто не может купить.
Эксперты по недвижимости утверждают, что основной причиной низких продаж являются чрезвычайно высокие цены на жилье (далее…).
Работодатели в Европе нашли способ проверить, откуда родом их работник — из Румынии или Молдовы: Просят сказать что-то по-русски, если ответят, значит, перед ними наш человек, можно смело брать на работу.
Появилась интересная статистика — главные подозреваемые в Германии в совершении преступлений (по национальному признаку) за прошлый год, в первой тройке Сирия, Турция и Румыния (далее…).