Система политического выживания страны: «Власть в Молдове создаёт не рост экономики, а долги, скоро государство будет существовать лишь для того, чтобы платить по ним»

И если бы это были дешёвые внешние кредиты с низкими процентными ставками, в этом была бы логика. Но нет — более 60% кредитов являются внутренними, заключёнными под ставки от 9% до 22% годовых. Это уже не халатность — это экономический саботаж. Из-за такой политики только в 2025 году бюджет теряет почти 900 миллионов леев на завышенных процентах. Теряет государство, а выигрывают банки.