Сервис бесплатной юридической помощи запустили на портале «Госуслуги»

«Благодаря жизненным ситуациям люди тратят минимум времени на решение своих вопросов — реже ходят по инстанциям и заполняют меньше документов. А также получают готовый план действий и исчерпывающую информацию, как решить свой вопрос. Такой комплексный подход очень важен для людей, которые нуждаются в юридической защите. Жизненная ситуация “Бесплатная юридическая помощь” запущена на портале госуслуг для обеспечения социально незащищенных граждан юридической поддержкой оперативно и безопасно», — сказал Дмитрий Григоренко.