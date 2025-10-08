Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сервис бесплатной юридической помощи запустили на портале «Госуслуги»

До конца 2025 года станут доступны еще 33 федеральные жизненные ситуации.

Новая жизненная ситуация «Бесплатная юридическая помощь» доступна на портале «Госуслуги», сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Сервис запущен в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Услуга «Бесплатная юридическая помощь» помогает социально незащищенным категориям граждан решить такие вопросы, как обеспечение прав детей-сирот, назначение и перерасчет пенсии, предоставление малоимущим субсидий на оплату жилья и многие другие. Кроме того, с помощью сервиса можно записаться на бесплатную консультацию в каждом регионе страны, а также узнать адрес ближайшего государственного юридического бюро и выбрать удобное время визита. Услуга доступна в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала.

«Благодаря жизненным ситуациям люди тратят минимум времени на решение своих вопросов — реже ходят по инстанциям и заполняют меньше документов. А также получают готовый план действий и исчерпывающую информацию, как решить свой вопрос. Такой комплексный подход очень важен для людей, которые нуждаются в юридической защите. Жизненная ситуация “Бесплатная юридическая помощь” запущена на портале госуслуг для обеспечения социально незащищенных граждан юридической поддержкой оперативно и безопасно», — сказал Дмитрий Григоренко.

Каталог на портале «Госуслуги» включает 37 федеральных жизненных ситуаций. Каждая из них объединяет в среднем по 17 услуг. Они связаны с такими темами, как поступление в вуз, многодетная семья, выход на пенсию и другими. До конца 2025 года запланировано запустить еще 33 федеральные жизненные ситуации.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше