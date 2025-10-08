Сервис бесплатной юридической помощи запустили на портале «Госуслуги»

Новая жизненная ситуация «Бесплатная юридическая помощь» доступна на портале «Госуслуги», сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Сервис запущен в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Услуга «Бесплатная юридическая помощь» помогает социально незащищенным категориям граждан решить такие вопросы, как обеспечение прав детей-сирот, назначение и перерасчет пенсии, предоставление малоимущим субсидий на оплату жилья и многие другие. Кроме того, с помощью сервиса можно записаться на бесплатную консультацию в каждом регионе страны, а также узнать адрес ближайшего государственного юридического бюро и выбрать удобное время визита. Услуга доступна в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала.
«Благодаря жизненным ситуациям люди тратят минимум времени на решение своих вопросов — реже ходят по инстанциям и заполняют меньше документов. А также получают готовый план действий и исчерпывающую информацию, как решить свой вопрос. Такой комплексный подход очень важен для людей, которые нуждаются в юридической защите. Жизненная ситуация “Бесплатная юридическая помощь” запущена на портале госуслуг для обеспечения социально незащищенных граждан юридической поддержкой оперативно и безопасно», — сказал Дмитрий Григоренко.
Каталог на портале «Госуслуги» включает 37 федеральных жизненных ситуаций. Каждая из них объединяет в среднем по 17 услуг. Они связаны с такими темами, как поступление в вуз, многодетная семья, выход на пенсию и другими. До конца 2025 года запланировано запустить еще 33 федеральные жизненные ситуации.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.