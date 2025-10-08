В Петрозаводске отремонтируют поликлинику № 2

Капитальный ремонт проведут в здании городской поликлиники № 2 Петрозаводска при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Республики Карелии.
По проекту в учреждении приведут в порядок входную зону и помещения первого этажа. Там уже сделали перепланировку: залили полы, установили перегородки и проложили новые инженерные сети. Сейчас специалисты выполняют внутренние отделочные работы. Завершить ремонт планируют в ноябре.
«С учетом обращения граждан полностью переделываем первый этаж поликлиники. Оборудуем гардеробные не только для пациентов, но и для медперсонала. Разместим аптеки. А самое главное — сделаем более удобную “красную зону” с отдельным входом, шлюзом и кабинетами, чтобы разделить поток пациентов», — рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.