МАРТ предложил белорусам честно оценить работу маркетплейсов

МАРТ соберет у белорусов информацию и жалобы на маркплейсы и пункты выдачи.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси Министерством антимонопольного регулирования и торговли проводится опрос о работе маркетплейсов и пунктов выдачи, сообщает пресс-служба ведомства.

Онлайн-опрос МАРТ будет проводится по 10 октября. В МАРТ с его помощью хотят изучить мнения потребителей о работе маркетплейсов и пунктов выдачи товаров.

Например, в опросе спрашивают о том, какие маркетплейсы используют белорусские покупатели, как часто они совершают онлайн-покупки и чем руководствуются, выбирая маркетплейс под свои предпочтения.

Опрос белорусы могут пройти на сайте МАРТ.

Еще мы писали, что МАРТ обсуждает новые правила работы маркетплейсов в Беларуси.

Ранее МАРТ прокомментировал видео с требованием Лукашенко по ценам: «Никаких решений на уровне государства не принималось».