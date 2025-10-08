МАРТ предложил белорусам честно оценить работу маркетплейсов

В Беларуси Министерством антимонопольного регулирования и торговли проводится опрос о работе маркетплейсов и пунктов выдачи, сообщает пресс-служба ведомства.
Онлайн-опрос МАРТ будет проводится по 10 октября. В МАРТ с его помощью хотят изучить мнения потребителей о работе маркетплейсов и пунктов выдачи товаров.
Например, в опросе спрашивают о том, какие маркетплейсы используют белорусские покупатели, как часто они совершают онлайн-покупки и чем руководствуются, выбирая маркетплейс под свои предпочтения.
Опрос белорусы могут пройти на сайте МАРТ.
Еще мы писали, что МАРТ обсуждает новые правила работы маркетплейсов в Беларуси.
Ранее МАРТ прокомментировал видео с требованием Лукашенко по ценам: «Никаких решений на уровне государства не принималось».