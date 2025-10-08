Ричмонд
Нобелевские лауреаты по химии помогли создать уникальные сорбенты

Академик РАН Юлия Горбунова указала на рост в мире количества исследований, посвященных данному классу материалов.

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги, ставшие нобелевскими лауреатами в области химии за 2025 год, сделали вклад в разработку уникальных сорбентов с регулируемыми свойствами. Об этом сообщила ТАСС академик РАН, вице-президент Российского химического общества, и.о. декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ им. М. В. Ломоносова Юлия Горбунова.

Ученые из Японии, Австралии и США отмечены премией «за разработку металлоорганических каркасов», говорится в мотивировочной части решения комитета.

«Металлоорганические каркасы стали новым классом соединений, позволяющим сделать пористый материал, площадь поверхности которого при весе в 1 грамм может быть размером с футбольное поле. Он может сорбировать в эти поры различные соединения. Варьируя их размер и химическую структуру, можно разделять вещества, делать материалы с переключаемыми свойствами, использовать их как сенсоры и катализаторы», — сказала ученый корреспонденту ТАСС.

Академик также указала на рост в мире количества исследований, посвященных данному классу материалов. Пристальное внимание к этой области обусловлено «рекордными сорбционными характеристиками» материалов на их основе, объяснила она.

«Подобные материалы, например, могут использоваться для компактного хранения трудносжимаемых газов, таких как водород, а также для очистки и разделения сложных смесей и в адресной доставке лекарств», — заключила Горбунова.