Нобелевские лауреаты по химии помогли создать уникальные сорбенты

«Металлоорганические каркасы стали новым классом соединений, позволяющим сделать пористый материал, площадь поверхности которого при весе в 1 грамм может быть размером с футбольное поле. Он может сорбировать в эти поры различные соединения. Варьируя их размер и химическую структуру, можно разделять вещества, делать материалы с переключаемыми свойствами, использовать их как сенсоры и катализаторы», — сказала ученый корреспонденту ТАСС.