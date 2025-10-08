В подмосковном Пушкине обновят корпус образовательного комплекса

Учреждение расположено на Кольцовской улице. По проекту там обновят фасад и кровлю здания. Также специалисты заменят все инженерные сети и сантехнику, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Помимо этого, в порядок приведут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Еще учебное заведение оснастят современным оборудованием и мебелью.