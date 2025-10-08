Ричмонд
В подмосковном Пушкине обновят корпус образовательного комплекса

Открыть отремонтированное здание планируют в сентябре 2026 года.

Капитальный ремонт второго учебного корпуса образовательного комплекса № 7 в городе Пушкино проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Учреждение расположено на Кольцовской улице. По проекту там обновят фасад и кровлю здания. Также специалисты заменят все инженерные сети и сантехнику, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Помимо этого, в порядок приведут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Еще учебное заведение оснастят современным оборудованием и мебелью.

В завершение всех работ мастера благоустроят прилегающую территорию. Открыть отремонтированный учебный корпус планируют в сентябре 2026 года.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.