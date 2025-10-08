Белорусские врачи назвали отличие платной прививки от гриппа от бесплатной

Медики Минского городского центра гигиены и эпидемиологии объяснили, чем платная прививка от гриппа отличается от бесплатной.
По их словам, бесплатная для населения российская вакцина «Гриппол Плюс», которую предлагают сделать людям старше 60 лет, а также тем, у кого есть букет заболеваний и тем, кто работает в тесном контакте с людьми, — трехвалентная, то есть содержит два вируса гриппа А и вирус гриппа В.
Для вакцинации за счет средств белорусов или денег предприятий и организаций, где они работают, одновременно с вакциной «Гриппол Плюс» осенью 2025 года предлагается голландская четырехвалентная вакцина «Инфлювак Тетра» (содержат два вируса гриппа А и два вируса гриппа В). Планируется, что в ближайшее время поступит еще одна четырехвалентная вакцина, но уже французского производства «Ваксигрип Тетра».
Медики отметили, что все вакцины для профилактики гриппа, независимо от производителя и валентности, являются эффективными и безопасными, содержат актуальные штаммы вируса, рекомендованные ВОЗ.
Трехвалентная вакцина защищает от трех типов вируса гриппа, а в четырехвалентной добавлен еще один. Последняя обеспечивает иммунитет против большего числа циркулирующих штаммов гриппа.
Кстати, в один день с прививкой от гриппа можно сделать прививку от коронавируса, тем более, что новый заразный штамм коронавируса «Стратус» осенью 2025 уже пришел в Беларусь — главные его симптомы, почему стоит насторожиться диабетикам и пожилым и, почему не прививают детей (об этом подробнее здесь).
А еще народный врач Беларуси Карпов предупредил о риске пневмоний из-за подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями.