Более 350 хабаровчан проверили здоровье во время акции «Сердца Амура»

Участники могли измерить артериальное давление и проанализировать состав тела на современном аппарате.

Ежегодная акция «Сердца Амура», приуроченная ко Всемирному дню сердца, состоялась 29 сентября в Хабаровске в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Участие в ней приняли свыше 350 жителей города, сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

Мероприятие, прошедшее в торговом центре Brosko Mall, было нацелено на профилактику и раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого, например, все желающие могли измерить артериальное давление. Участники с показателями установленной нормы 120/80 получили в подарок тонометры для дальнейшего самостоятельного контроля.

Кроме того, особой популярностью пользовалась зона от партнера «МиР Японской медицины». Там посетители анализировали состав тела на современном аппарате InBody, а также измеряли внутриглазное давление.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.