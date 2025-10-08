Ричмонд
Не мог поверить, трижды пересматривал передачу: шофер из Башкирии внезапно стал обладателем 1,5 миллиона рублей

Водитель из Башкирии в канун дня рождения выиграл в лотерею 1,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Башкирии Рим Батыргареев получил необычный подарок на день рождения — он выиграл 1,5 миллиона рублей в лотерею. Мужчина приобрел билеты в фирменном магазине в преддверии своего личного праздника.

Как рассказал победитель, после розыгрыша ему пришлось трижды пересматривать передачу, чтобы убедиться в своем выигрыше. По его словам, было сложно сразу поверить в такую удачу, а жена первоначально предположила, что это шутка.

Рим Батыргареев работает водителем, а в свободное время увлекается садоводством и огородничеством — выращивает зелень, картофель и другие культуры. Свою неожиданную прибыль он планирует направить на ремонт в квартире, а оставшуюся часть суммы — на помощь близким людям.

