В поселке Атяшево в Мордовии обновили среднюю школу № 2

Капитальный ремонт при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» сделали в средней школе № 2, расположенной в поселке Атяшево. Об этом сообщили в администрации главы и правительства Республики Мордовии.
В здании обновили рекреации, фасад, актовый и спортивный залы, столовую и пищеблок. Специалисты благоустроили прилегающую территорию, сделали волейбольно-баскетбольную площадку и беговую дорожку. Для школы было приобретено новое оборудование и мебель. После завершения капитального ремонта образовательному учреждению присвоили имя Героя Советского Союза В. М. Михеева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.