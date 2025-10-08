В подмосковном поселке Власиха открыли обновленную модельную библиотеку

Торжественное открытие модельной библиотеки, обновленной при поддержке нацпроекта «Семья», прошло в поселке Власиха Московской области. Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
По информации министерства культуры и туризма Подмосковья, пространство Центральной городской библиотеки полностью реорганизовали. В частности, появились новая зона абонемента, детское и компьютерные пространства, место для свободного чтения с мягкими диванами, фотозоны с дизайнерскими оригинальными светильниками, а также презентационный зал.
В то же время особое внимание уделено навигации по книжному фонду. Теперь посетители могут легко находить книги с помощью интуитивно понятной системы ориентирования.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.