В Белгородской области при обстреле ВСУ погибли учительница и двое мужчин

Украинские войска обстреляли поселок Маслова Пристань в Белгородской области, основной удар пришелся по физкультурно-оздоровительному центру. В результате атаки погибли трое человек, включая 25-летнюю учительницу, еще десять человек получили ранения. По информации Mash, ВСУ выпустили по поселку не менее трех снарядов РСЗО «Град». СК квалифицировал действия украинских военных как теракт и возбудил уголовное дело.