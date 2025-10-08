Ричмонд
Бастрыкин поручил отчитаться о нападении безнадзорной собаки на ребенка в Шахтах

После нападения собаки на ребенка в Шахтах СК потребовал подробный отчет.

Источник: Комсомольская правда

В центральный аппарат СК России направят доклад по расследованию нападения безнадзорной собаки на ребенка в Ростовской области. Как сообщили в региональном ведомстве, ЧП произошло на территории дошкольного учреждения в городе Шахты, которая не была ограждена.

По факту возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Халатность». Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления по Ростовской области Анатолию Хуаде предоставить сведения о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Напомним, во вторник, 7 октября, стало известно об укусе воспитанника детского сада безнадзорной собакой в Шахтах. Ребенку необходимую оказали медицинскую помощь. Следователи проверят действия работников сада и чиновников, ответственных за отлов животных.