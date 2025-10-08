Производителям ветеринарных препаратов будут платить субсидии

«В его рамках строятся или модернизируются объекты по выпуску ветеринарных препаратов. И со следующего года производители таких лекарственных средств начнут получать субсидию на компенсацию расходов. В проекте федерального бюджета на эти цели в 2026 году предусмотрено свыше одного миллиарда рублей», — сказал Мишустин на пленарной сессии агропромышленной выставки «Золотая осень», комментируя новый нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».