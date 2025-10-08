Ричмонд
Производителям ветеринарных препаратов будут платить субсидии

Компенсация расходов. Производителям ветпрепаратов пообещали субсидии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские производители ветеринарных препаратов со следующего года начнут получать субсидии на компенсацию расходов, на эти цели в 2026 году предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В его рамках строятся или модернизируются объекты по выпуску ветеринарных препаратов. И со следующего года производители таких лекарственных средств начнут получать субсидию на компенсацию расходов. В проекте федерального бюджета на эти цели в 2026 году предусмотрено свыше одного миллиарда рублей», — сказал Мишустин на пленарной сессии агропромышленной выставки «Золотая осень», комментируя новый нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Он также подчеркнул, что оказывается поддержка тех, кто изготавливает критически важные ферменты, пищевые и кормовые добавки, и другие вспомогательные средства.