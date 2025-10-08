СМИ: Польше «невыгодно» передавать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Если речь идет о задержанном гражданине Украины, то это, конечно, будет решением суда, есть европейский ордер на арест. Но я хотел бы, чтобы все знали, что позиция польского правительства не изменилась: его обвинение и выдача в руки другой страны не в интересах Польши.
При этом Туск напомнил о давнем неприятии Польшей газопровода «Северный поток», который, по словам Варшавы, повысил зависимость Европы от российских энергоносителей, сообщает Reuters. «Проблема Европы, Украины, Литвы и Польши заключается не в том, что “Северный поток — 2” был взорван, а в том, что он был построен», — заявил Туск на пресс-конференции.
Он также раскритиковал бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, не упоминув ее напрямую, за решение санкционировать строительство второй ветки «Северного потока», отмечает Deutsche Welle*.
Россия на деньги некоторых европейских государств, а также немецких и англо-голландских компаний построила «Северный поток — 2» вопреки жизненным интересам не только наших государств, но и всей Европы, и в этом не может быть никакой двусмысленности.
Владимир Журавлев был задержан недалеко от Варшавы в конце сентября. В понедельник польский суд постановил, что он должен оставаться под стражей еще 40 дней, пока не будет принято решение о его передаче Германии на основании европейского ордера на арест.
Польский адвокат Журавлева заявил, что его клиент «не сделал ничего плохого» и что он не признает себя виновным.
Взрывы в 2022 году, которые Москва и Запад назвали актом саботажа, ознаменовали эскалацию конфликта на Украине и сокращение поставок российских энергоносителей. До сих пор никто не взял на себя ответственность за эти теракты, а Украина категорически отрицает свою причастность к ним, напоминает Reuters.
В августе в Италии был арестован еще один украинец, подозреваемый в координации подрывов «Северных потоков». Германия добивается его экстрадиции.
* Deutsche Welle внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов