СМИ: Польше «невыгодно» передавать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Не в интересах Польши выдавать украинца, разыскиваемого Германией по подозрению в причастности к подрывам двух ниток газопровода «Северный поток», заявил во вторник польский премьер-министр Дональд Туск.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Если речь идет о задержанном гражданине Украины, то это, конечно, будет решением суда, есть европейский ордер на арест. Но я хотел бы, чтобы все знали, что позиция польского правительства не изменилась: его обвинение и выдача в руки другой страны не в интересах Польши.

Дональд Туск
премьер-министр Польши

При этом Туск напомнил о давнем неприятии Польшей газопровода «Северный поток», который, по словам Варшавы, повысил зависимость Европы от российских энергоносителей, сообщает Reuters. «Проблема Европы, Украины, Литвы и Польши заключается не в том, что “Северный поток — 2” был взорван, а в том, что он был построен», — заявил Туск на пресс-конференции.

Он также раскритиковал бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, не упоминув ее напрямую, за решение санкционировать строительство второй ветки «Северного потока», отмечает Deutsche Welle*.

Россия на деньги некоторых европейских государств, а также немецких и англо-голландских компаний построила «Северный поток — 2» вопреки жизненным интересам не только наших государств, но и всей Европы, и в этом не может быть никакой двусмысленности.

Дональд Туск
премьер-министр Польши

Владимир Журавлев был задержан недалеко от Варшавы в конце сентября. В понедельник польский суд постановил, что он должен оставаться под стражей еще 40 дней, пока не будет принято решение о его передаче Германии на основании европейского ордера на арест.

Польский адвокат Журавлева заявил, что его клиент «не сделал ничего плохого» и что он не признает себя виновным.

Главная прокуратура Германии считает, что Журавлев входил в группу диверсантов, которые в сентябре 2022 года арендовали парусную яхту и установили взрывчатку на трубопроводах недалеко от датского острова Борнхольм.

Взрывы в 2022 году, которые Москва и Запад назвали актом саботажа, ознаменовали эскалацию конфликта на Украине и сокращение поставок российских энергоносителей. До сих пор никто не взял на себя ответственность за эти теракты, а Украина категорически отрицает свою причастность к ним, напоминает Reuters.

В августе в Италии был арестован еще один украинец, подозреваемый в координации подрывов «Северных потоков». Германия добивается его экстрадиции.

* Deutsche Welle внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов

