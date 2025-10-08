Пистолет ТТ: оружие Победы, которое ценили даже в 90-е

10. Ударно-спусковой механизм — объединен в одном блоке, отделяемом для ухода за оружием и смазки. Боевая пружина размещена в курке, колодка соединяет пружину, разобщитель, а также курок и шептало. При этом шептало держит курок на взводе, а также обеспечивает спуск. Магазин — рассчитан на 8 патронов. Защелка удерживает его в рамочной рукоятке, кнопка размещена слева у основания спусковой скобы.