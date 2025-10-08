Пистолет ТТ: оружие Победы, которое ценили даже в 90-е

Серьезным спросом «Токарев» пользовался и в лихие 90-е, что подтверждают криминальные сводки и моменты из культовых фильмов. Разбираем, чем хорош пистолет ТТ: его характеристики, механизмы, виды патронов, достоинства и минусы в сравнении с конкурентами.
Что из себя представляет пистолет ТТ
Пистолет ТТ — это первая самозарядная модель для армии СССР. Оружие появилось в 1930 году в КБ Тульского оружейного завода. По задумке оно должно было заменить зарубежные пистолеты и револьверы в распоряжении РККА.
«Токаревым» вооружали командиров танковых и авиационных войск, а также НКВД. Выпускали оружие до появления пистолета Макарова в 1952-м, и за два десятка лет с конвейера сошли 1,74 млн единиц.
До 1960-х годов ТТ эксплуатировали в ВС СССР, правоохранители же пользовались им до середины 1970-х годов. Сегодня пистолет приобрел статус наградного оружия.
История создания
Разрабатывался пистолет с целью заменить наган и ряд других зарубежных моделей на вооружении Красной Армии. Задача перед инжинерами поставили следующую: сохранить убойную силу револьвера, но облегчить оружие и сделать его компактным.
Штатным патроном выступил немецкий 7,63×25 мм Mauser. Конструктор Федор Токаев решил, что лучше компоновочной схемы и запирания затвора, чем у Colt 1911, ему не найти. Он безвылазно трудился за верстаком и в итоге обошел 17 кандидатов, включая пистолеты Браунинга, Маузера и «Парабеллум».
Конкурсная комиссия выбрала образец Токаева, но потребовала повысить точность стрельбы, облегчить спуск и сделать оружие безопаснее. В 1930-м ТТ одержал победу по итогам испытаний, и в 1931 году от Реввоенсовета поступил заказ на 1000 пистолетов. И на вооружение простой и технологичный ТТ приняли вместе с патроном.
В 1941-м производственное оборудование перевезли в Ижевск, где с конвейера сошло 161 485 единиц и партия, рассчитанная на 15 патронов. Спустя три года испытали версию на 16 патронов разработки Севрюгина.
После войны ТТ оценили представители криминального мира. Усугубляло ситуацию то, что много единиц оружия не включили в пулегильзотеку — это осложняло его идентификацию. «Токарева» нередко бросали на месте ликвидации цели, что обеспечило ему славу пистолета киллеров.
Устройство пистолета
ТТ действует за счет отдачи при коротком стволовом ходе. При этом схема запирания аналогична модели M1911 конструкции Браунинга. Рассмотрим основные части, из которых собран «Тульский Токарев».
1. Рамка — основа и единое целое с рукояткой и спусковой скобой, соединяет части пистолета.
2. Ствол закрывает кожух-затвор. Ствол сообщает пуле направление и объединен с рамкой с помощью серьги. Есть канал с четырьмя нарезами, в казенной части расположен патронник. Кольцевые проточки обеспечивают сцепление с затвором.
3. Серьга — нужна для сцепления с затвором и обеспечения стволового перекоса. Он выполнен в вертикальной плоскости, с рамкой казенную часть соединяет именно серьга.
4. Затвор — выполняет большинство функций: выброс гильзы и подачу боеприпаса, а также ставит курок на взвод. На кожухе снаружи размещены мушка и целик.
5. Боек — нужен для разбития патронного капсюля, расположен в проточке затвора.
6. Щечки рукоятки — закрывают боковые окна и обеспечивают удобство удержания пистолета. Крепление щек посредством поворотных планок упрощает разборку оружия.
7. Выбрасыватель — при уходе затвора назад удерживает боеприпас до встречи с отражателем, обеспечивает выброс боеприпаса.
8. Возвратная пружина — возвращает затвор вперед. Для пружины ее наконечник служит упором, как и направляющий стержень. Последний ограничивает задний ход затвора и выступает направляющей пружины.
9. Задержка затвора — фиксирует затвор сзади и досылает боеприпас из нового магазина. На рамке задержка закрепляется пружиной.
10. Ударно-спусковой механизм — объединен в одном блоке, отделяемом для ухода за оружием и смазки. Боевая пружина размещена в курке, колодка соединяет пружину, разобщитель, а также курок и шептало. При этом шептало держит курок на взводе, а также обеспечивает спуск. Магазин — рассчитан на 8 патронов. Защелка удерживает его в рамочной рукоятке, кнопка размещена слева у основания спусковой скобы.
«Токарев» не предусматривает наличие предохранителя, эти функции возложены на предохранительный взвод курка.
Тактико-технические характеристики пистолета ТТ
Рассмотрим основные характеристики пистолета.
|Калибр
|7,62 мм
|Масса
|854 г
|Масса с полным магазином
|940 г
|Длина
|19,5 см
|Ствол
|11,6 см
|Патрон
|7,62 х 25 мм ТТ
|Вместимость магазина
|8 патронов
|Стартовая скорость полета пули
|420 м/c
|Дальность
|50 м
Модификации пистолета ТТ
За почти вековую историю «Токарев» выпускался во всем многообразии модификаций. Свои версии и копии представили Вьетнам, Венгрия, Египет, Пекин и Северная Корея, Югославия, Варшава, Ирак, Румыния, Америка и Пакистан. Рассмотрим некоторые из моделей СССР и России.
1. Самозарядный ТТ 7,62 мм обр. 1930 г. — первая версия в серийном выпуске. Был также довоенный вариант с иной конструкцией спускового механизма, в нем упростили ствол и рамку.
2. Tokarev Sportowy — спортивная модель под патроны малого калибра .22 Long Rifle.
3. Р-3 — спортивная модель, создана в СССР со свободным затвором под патроны 5,6 мм.
4. С-ТТ — спортивная версия, прошла сертификацию в РФ в 2012 году.
5. ВПО-501 «Лидер» — травматическое «бесствольное» оружие под боеприпасы 10×32 мм Т.
Виды патронов для пистолета ТТ
Помимо основного 7,62 мм «Токарев» может использовать и специфические патроны:
- 7,63×25 мм Mauser, имеет более высокое останавливающее действие;
- 7,62 мм с пулей от Magsafe, имеющей повышенное останавливающее действие;
- с экспансивной пулей — от американской компании Old Western Scrounge;
- с пулей из свинца без оболочки .30 Mauser LLC.
Сравнение пистолета ТТ с другими моделями
ТТ — культовое оружие и признается одним из лучших пистолетов армии XX века. Его конструкция повлияла на развитие оружейного дела. Рассмотрим ТТ и другие модели.
Пистолет ТТ и пистолет Макарова
Дульная энергия «Макарова» — 300 Дж, у «Тульского Токарева» — 500 Дж, однако у ПМ выше останавливающее действие пули.
Калибры у пуль разные — 9 мм у «Макарова» и 7,62 мм у ТТ. Оружие Токарева смертельно ранит, но большую часть дульной энергии уносить с собой, пробивая цель насквозь. При этом пуля ПМ насквозь не прошьет, но всю энергию передаст цели — потеря сознания или болевой шок не позволят противнику оказать сопротивление.
По характеристикам ПМ ближе к оружию обороны, в то время как ТТ — оружие нападения. «Макаров» надежен против загрязнений, но не пробьет бронежилет. У «Токарева» эффективная дальность и выше проникающая способность пули при слабом останавливающем действии.
Пистолет ТТ и пистолет Walter P38
Во Второй мировой войне Walter P38 стал самым массовым немецким пистолетом, им вооружали офицеров Вермахта. При относительно равных характеристиках «Тульский Токарев» уступал ему в эргономике.
Walter P38 имеет механизм самовзвода, досылающий в патронник девятый патрон. При этом у ТТ нет самовзвода и слабая фиксация магазина. Однако пуля ТТ с дистанции 50 метров пробивала стальной лист толщиной в 2 мм, в то время как Walter P38 не мог этим похвастаться.
Достоинства ТТ — низкая себестоимость и простая конструкция, в военные годы это имело большое значение. Немецкая модель сложнее: она собрана из 58 деталей против 33 «Токарева», также она часто заклинивала.
Преимущества и недостатки пистолета
Как любое оружие, легкий в эксплуатации и экономичный ТТ имеет достоинства и минусы. Рассмотрим преимущества.
1. Ключевое преимущество «Тульского Токарева» — мощность патрона, обеспечивающего высокую пробиваемость и дульную энергию 500 Дж. Также точность обеспечена легким спуском, а короткий спусковой ход при длинном стволе дают хорошую кучность. Благодаря автоматике пуля вылетает без смещения стволовой оси и движения прочих механизмов.
2. Компактный и плоский «Токарев» хорош при скрытом ношении.
3. Остроконечная пуля пробивает легкий бронежилет и превосходит по качествам 9×19 мм Парабеллум. Пуля с сердечником из свинца 7,62П способна прошить бронежилет I класса, однако II класс не пробьет даже в упор. Против бронежилета II класса эффективна пуля Пст.
Есть у пистолета и недостатки.
1. Главный минус ТТ — низкий ресурс, но он связан с преимуществом пистолета: мощный патрон изнашивает узел запирания ствола.
2. Магазин недостаточно зафиксирован. При эксплуатации большой палец лежит на чувствительной кнопке его защелки. Неосторожное движение — и магазин непроизвольно выбросит.
3. Малый калибр пули при высокой скорости дает не только отличную пробиваемость, но и вытекающий из достоинства минус — слабую останавливающую способность.
4. У ТТ нет ручного предохранителя — при падении, либо ударе, если он не стоит на предохранительном взводе, возможен самопроизвольный выстрел.
5. Небольшой угол наклона рукоятки делает удержание пистолета не самым удобным.
Интересные факты о пистолете ТТ
ТТ по праву заслужил репутацию одного из самых узнаваемых пистолетов XX века. За пробиваемость его ценили даже после появления более современных моделей. Собрали несколько интересных фактов об оружии.
1. Создатель оружия Федор Токарев игнорировал чертежи. Он вынашивал идею в мыслях, вставал к верстаку и принимался лично вытачивать детали.
2. Изначально ТТ обозначили как «Пистолет обр. 1930», но в народе прижилось название от производного «Тула, Токарев». Также пистолет нередко называли «Тотошка».
3. В пистолете 33 детали. И впервые в истории в конструкции данного оружия удалось воплотить ударно-спусковой механизм одним съемным блоком.
4. ТТ изображен на одной из коллекционных монет «Оружие Великой Победы». После списания образцы пистолета обрели вторую жизнь — экспонатами музеев «Ростовский кремль», «Дорога памяти», Тульского музея оружия и других.
5. Считается, что впервые на экране ТТ появился в фильме «Ущелье Аламасов». Помимо «Брата-2», его также задействовали в картинах «Батальоны просят огня», «Место встречи изменить нельзя», «Следствие ведут знатоки», «Один в поле воин» и прочих. Модели ТТ реализованы в играх Battlefield, Call of Duty, Sniper Elite и других.