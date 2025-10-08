Вертолет Ми-26: история, конструкция и особенности «винтокрылого богатыря»

Самый могучий в мире, вертолет Ми-26 — гордость авиастроения России. Рассказываем о его характеристиках и модификациях, славной истории и участии в военных конфликтах.
Что из себя представляет вертолет Ми-26
Ми-26 — это созданный в СССР тяжелый вертолет. Производитель — холдинг «Вертолеты России». Машина работала в разных зонах — от Северного полюса до тропиков Новой Гвинеи.
Ми-26 держит планку чемпиона с 1982-го — за день вертолет взял четыре рекордные высоты с весом от 10 до 25 тонн. В том же году женский экипаж машины за трое суток поставил девять рекордов мира по грузоподъемности. Гигант способен поднять трактор, дизельную станцию и другую авиацию — Ми-10, Ту-124 или Ту-134.
Афганское крещение боем у Ми-26 состоялось в составе 23-го авиаполка погранвойск КГБ. Вертолет тушил возгорания от ФРГ до прерий Мексики, а в Южной Корее он даже ставил монумент Будды. В 1986 году Ми-26 опрыскивал реактор ЧАЭС.
История создания вертолета Ми-26
Создавали Ми-26 в 60−70-х годах прошлого столетия. Целью строительства стало увеличение возможностей перевозки габаритной военной техники весом до 20 тонн. За основу был выбрали Ми-6, а эскизный проект подготовили к 1972 году.
Прежде еще ни в одной стране мира не проектировали столь тяжелые и крупные серийные «вертушки». Компоновку избрали по классической схеме с двумя винтами — несущим и рулевым. Первый раз в авиастроении несущий винт получил восемь лопастей.
По объему грузовой кабины и грузоподъемности фюзеляж вдвое превзошел Ми-6. Защита перед Госкомиссией состоялась в 1975-м, а спустя пару лет появился первый летный экземпляр.
Первый трехминутный полет Ми-26 зафиксировали в 1977 году. В 1983 году выпустили версию Ми-26Т без брони и военного оснащения, после испытаний ее начали поставлять «Аэрофлоту».
Конструкция вертолета Ми-26
Построен Ми-26 по классической схеме: его несущий винт имеет восемь лопастей, а рулевой — пять. Вертолет имеет два турбовальных мотора Д-136 и силовую установку в качестве вспомогательной — ТА-8. Фюзеляж с тремя разъемами включает в себя носовую и центральную часть с концевой балкой.
Носовая часть — это кабины экипажа и сопровождения, обтекатель антенны РЛС и отсеки под оборудование. Кабина герметична, кондиционируется и оснащена системой наддува.
Центральная часть включает силовой набор, шпангоуты и бортовые панели. А также потолочную панель с узлами крепления моторов, под полом — место с баками для топлива. В задней части грузовой кабины есть люк с откидными трапами, а в передней стоят лебедки. Сверху фюзеляжа установлен моторно-редукторный отсек.
Хвостовая часть включена в состав силовой конструкции фюзеляжа. В балке установлены аппараты рулевого винта. В единой конструкции с балкой выполнен киль. Руль киля с углом в левую сторону позволяет разгрузиться на высоких скоростях. К килю прикреплен стабилизатор, обеспечивающий устойчивость машины.
Шасси имеет три неубирающиеся опоры. Хвостовая при посадке предотвращает повреждение рулевого винта.
Двигатели имеют модульную конструкцию и автономный запуск, и передают на винты крутящий момент посредством редуктора ВР-26. Соединение главного редуктора с моторами через муфты свободного хода обеспечивает машине полет даже на одном исправном двигателе.
Воздухозаборники защищены от мусора и пыли при взлетах с грунта. Вспомогательный мотор ТА-8 В увеличивает автономность Ми-26, обеспечивая стартеры Д-136 сжатым воздухом.
Пилотажный комплекс ПКВ-26−1 обеспечивает автоматизированное управление, стабилизацию и демпфирование.
Ми-26 обеспечен устройством для переговоров СПУ-8, а также двумя радиостанциями «Баклан-20», аварийной станцией «Р-861» и коротковолновой — «Ядро-1И».
Технические характеристики вертолета Ми-26
Ми-26 — настоящий гигант в мире авиации, его грузоподъемность выручает в самых тяжелых операциях и экстремальных условиях. Ключевые характеристики вертолета — в таблице.
|Длина
|36 м
|Высота
|8 м по несущему винту
|Взлетный вес
|49,5 тонны — нормальный, 56 тонн — максимум
|Максимальный груз
|по 20 тонн: как в грузовой кабине, так и на внешней подвеске
|Объем баков
|12 000 л
|Динамический потолок
|6,5 км
|Крейсерская скорость
|250 км/ч
|Статический потолок
|1,8 км
|Максимальная дальность
|590 км — практическая, 2 350 км — перегоночная, 800 км — с учетом полной заправки
|Максимальная скорость
|295 км/ч
|Вместимость пассажиров
|82 бойца, 60 раненых или 70 десантников
|Экипаж
|5 человек
Вооружение вертолета Ми-26
Военный Ми-26Т оборудован специальными защитными системами и вооружением:
- прицел коллиматорный ПКВ;
- установка для пулемета НСВ «Утес» калибра 12,7-мм;
- установки для оружия — пулемета и автомата Калашникова;
- бронеплиты;
- пушечный контейнер УПК-23−500;
- ракетный комплекс НУР В8В20-А;
- экранно-выхлопное устройство.
Армейская авиация ВКС РФ располагает самым грузоподъемным в мире модернизированным вертолетом Ми-26Т2 В. Среди систем винтокрылой машины:
- комплекс БРЭО (НПК90−2В) — обеспечивает полет в авторежиме, выход в заданную точку, предпосадочное маневрирование, заход на посадку и возврат на аэродром;
- бортовой комплекс «Витебск» — противодействует зенитным и управляемым ракетам и обновлена с учетом опыта в Сирии. Приборы комплекса дезориентируют боеприпасы противника, создавая помехи и ложные цели.
Модификации вертолета Ми-26
В 2011 году Ми-26 обновил облик. Экипаж военного Ми-26Т2 состоит из двух человек, а современная электроника позволяет ему летать в любых погодных условиях как днем, так и ночью. Рассмотрим основные модификации вертолета.
1. Ми-26 — военно-транспортная версия.
2. Ми-26Т — военный вертолет с современной навигацией, системой гашения колебаний, бронеплитами, комплексом ракет и пулеметными установками разных типов.
3. Ми-26ПП — экспериментальная версия вертолета РЭБ.
4. Ми-26Т2В — модернизированная модель для ВКС РФ с комплексом БРЭО и авторежимом, бортовым комплексом «Витебск».
5. Ми-27 — два вертолета переоборудованы в пункт управления боями общевойсковой армии.
6. Ми-26С — версия для зоны Чернобыльской АЭС.
7. Ми-26П для погранвойск — изготовлен в одном экземпляре для высоких широт с броней, вооружением для прикрытия контингента и защитой. В состав вошли пусковые устройства для поражения живой силы и целей на земле и на воде.
8. Ми-26НЕФ-М — противолодочная версия с гидроакустикой.
9. Ми-26МС — медицинская версия.
10. Ми-26ТП — пожарная версия.
11. Ми-26ТМ и Ми-26ПК — это «летающие краны» с операторской кабиной под фюзеляжем, сбоку или вместо грузовой рампы.
12. Ми-26П — гражданский вертолет на 63 пассажироместа.
Сравнение Ми-26 с другими вертолетами
Существуют два аналога Ми-26 по грузоподъемности — американские гиганты Sikorsky CH-53K и CH-53E. Сравним Ми-26 с тяжеловесами производства США.
Сравнение Ми-26 с CH-53K King Stallion
«Королевский жеребец» CH-53K — гигант Пентагона с одним несущим винтом, как и у Ми-26. У него высокая выживаемость, мощный мотор и лопасти несущего винта четвертого поколения. Ми-26 транспортирует на 8 тонн груза больше, но на 65 км уступает в дальности полета с учетом основных баков.
Практический потолок у Ми-26 на 300 метров ниже. Американский CH-53K оборудован тремя турбовальными моторами по 7 500 л. с. против двух двигателей Ми-26 по 11 400 л. с. Однако машина России вмещает 82 солдат против 55 военных на борту CH-53K.
Кроме того, Ми-26 экономичнее и обходится в 25 млн долларов, тогда как King Stallion — в 90 млн долларов. При такой разнице в стоимости Ми-26 сопоставим с «Королевским жеребцом» по скорости и радиусу действия, а по грузоподъемности ощутимо его превосходит.
Сравнение Ми-26 с CH-53E Super Stallion
Военный «Супер жеребец» был разработан для Корпуса морской пехоты ВС США. Как и предыдущая модель, он перевозит до 55 военных против 82 солдат на борту Ми-6. Российская машина длиннее почти на 10 метров, а ее максимальная взлетная масса вдвое выше — 56 тонн против 33,3 тонны.
Максимальная скорость Ми-26 — 295 км/ч, в то время как CH-53E может похвастаться разгоном до 310 км/ч. Также Ми-26 имеет меньшую дальность по сравнению с американской машиной. Однако грузоподъемность Ми-26 в 20 тонн оставляет «Супер жеребца» с его 16 тоннами внешней полезной нагрузки позади.
Применение вертолета Ми-26 в боевых действиях.
С Красным Крестом и ООН Ми-26 спасал людей в войнах и природных катаклизмах, доставлял провизию и лекарства. Отдельного упоминания заслуживают следующие конфликты с его участием.
1. Афганская война. Первое участие Ми-26 в бою произошло в 1984-м в составе 23-го авиаполка погранвойск КГБ. Позже он эвакуировал два вертолета СН-47 Chinook и нидерландский AS-532 Cougar.
2. Гражданская война в Анголе. Основной задачей Ми-26 была транспортировка грузов, техники и личного состава, эвакуация. Гигант забирал раненых и вмещал гораздо больше военных, чем Ми-8.
3. Первая карабахская война. Ми-26 применялись для спасения беженцев, сопровождения колонн и доставки еды. Два вертолета ВВС СССР были подбиты в ходе боев, они выполняли гуманитарные миссии.
4. Первая и Вторая чеченские войны. Ми-26 перебрасывали личный состав и боевую технику на авиабазы в Моздоке, Беслане и Владикавказе. Пока солдаты в Грозном не обеспечили себя водой, Ми-26 доставляли им до 20 тонн за рейс.
5. СВО России на Украине. Ми-26 успели поработать в районе Купянска, Балаклеи, Изюма и на других участках фронта. Машины доставляют солдат и технику для отражения атак ВСУ и выступили как резерв Генштаба России. Для разминирования в Харьковскую область Ми-26 перевез УР-77 «Метеорит».
Интересные факты о вертолете Ми-26
Сегодня Ми-26 работает не только в небе России и на СВО, но и экспортируется в другие страны. Он тащит на себе тонны груза, спасает людей и сбрасывает воду на пожары. Собрали интересные факты о легендарной машине.
1. По классификации НАТО Ми-26 — это «Нимб» (Halo). Но в России за неповоротливость и характерный профиль его прозвали «летающей коровой».
2. Рекорды Ми-26 по подъему грузов от 1982 года все еще не побиты. В 1996 году большая формация парашютного спорта с участием Ми-26 попала в книгу рекордов Гиннесса. Всего на счету винтокрылой машины 14 рекордов мира.
3. Среди самых экзотических перевозок Ми-26 — мамонт во льду, живое дерево, а также статуя Будды и потерявший мать на Чукотке белый медвежонок.
4. Крушение Ми-26 в 2002 году в Чечне признано крупнейшей по количеству жертв катастрофой в истории военной авиации страны. Вертолет сбили из ПЗРК у Ханкалы, удар унес 127 жизней.
5. Ми-26 не раз снимали в кино. В фильмах российского производства — «Страна глухих» и «Не валяй дурака…». В Голливуде он засветился в пятой части «Крепкого орешка». Не обошли вниманием Ми-26 и создатели компьютерных игр: его можно встретить в DCS World, Call of Duty и Elements of War.