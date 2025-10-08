Вертолет Ми-26: история, конструкция и особенности «винтокрылого богатыря»

5. Ми-26 не раз снимали в кино. В фильмах российского производства — «Страна глухих» и «Не валяй дурака…». В Голливуде он засветился в пятой части «Крепкого орешка». Не обошли вниманием Ми-26 и создатели компьютерных игр: его можно встретить в DCS World, Call of Duty и Elements of War.