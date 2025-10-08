«Трансляции ведущих международных турниров». Новый белорусский телеканал «Спорт ТВ» начнет вещать с 10 октября на 11-й кнопке

В Беларуси появится еще один новый телеканала. Компания «Столичное телевидение» запускает специализированный спортивный телеканал «Спорт ТВ», сообщали ранее в пресс-службе.
Новый проект сконцентрирован на целенаправленной и качественной подаче спортивных трансляций белорусским зрителям. По «Спорт ТВ» будут транслировать ведущие международные турниры и ключевые события белорусского спорта.
Глава «Столичного телевидения» Александр Осенко сообщил sb.by., что вещание нового белорусского спортивного телеканала «Спорт ТВ» стартует 10 октября в 16:45. Канал будет доступен через кабельных операторов по всей стране.
«Спорт ТВ» займет свое место на 11-й кнопке у всех кабельных операторов страны. Эфир стартует в 16:45 с трансляции отборочного поединка чемпионата мира-2026 Казахстан — Лихтенштейн.
