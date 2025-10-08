На центральной аллее ВДНХ фонтаны подготовили к зиме

Он пояснил, что «Фонтаны центральной аллеи» являются объектом культурного наследия федерального значения и представляют собой сложные архитектурно-художественные сооружения с большим количеством декоративных элементов, поэтому требуют бережного ухода и промываются только вручную. Для промывки использовалось специальное биоразлагаемое моющее средство, его распределяли по поверхности с помощью щеток, потом смывали водой аппаратом высокого давления. Специалисты тщательно промыли гранитную облицовку чаш фонтанов, декоративные бронзовые элементы, фонари подводной подсветки и другие детали сооружений.