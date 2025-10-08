Разработка нобелевских лауреатов по химии позволяет создать уникальные материалы

«Я давно предсказывал, что Омар Яги получит Нобеля за эту работу. Лауреаты создали целый класс высокопористых материалов, с помощью которых можно производить структуры с нужной геометрией. Эти материалы можно использовать для очень многих целей — к примеру в люминесценции, в катализе, в компактном хранении газов. Пока что практического применения такого рода материалов нет, потому что нет масштабного производства, но МОФы как новый интересный класс материалов займут свое важное место и в науке и в промышленности», — сказал он.