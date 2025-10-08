Минздрав предложил обязать медстудентов заключать целевой договор

По ее словам, законопроект Минздрава предполагает введение 100% целевое обучение по медицинским и фармацевтическим специальностям высшего медицинского образования, а также усиление меры ответственности заключившего договор о целевом обучении. Кроме того, законопроектом предусматривается назначение наставника в первые три года работы выпускника после окончания образовательной организации.