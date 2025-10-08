Ричмонд
В Челябинской области выросло количество сирот, нуждающихся в жилье

В Челябинской области за 2023−2024 годы на 8% увеличилось количество детей-сирот, своевременно не обеспеченных жилыми помещениями. Такая информация указана в отчете Счетной палаты России.

При этом финансирование мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в регионе за этот период выросло на 111% — до 2 млрд рублей. Бюджетные средства, выделенные на эти цели, были израсходованы на 100%.

В Счетной палате отметили, что в 2014 — 2017 годах 93 детям-сиротам предоставили непригодные к проживанию квартиры в Агаповском, Чесменском, Кунашакском и Сосновском районах. На их покупку ушло 72,6 млн рублей. Деньги в областной бюджет не вернули. В 2023 — 2025 годах этим сиротам купили новое жилье за счет субвенций в размере 219 млн рублей.