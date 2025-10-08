В Челябинской области выросло количество сирот, нуждающихся в жилье

В Счетной палате отметили, что в 2014 — 2017 годах 93 детям-сиротам предоставили непригодные к проживанию квартиры в Агаповском, Чесменском, Кунашакском и Сосновском районах. На их покупку ушло 72,6 млн рублей. Деньги в областной бюджет не вернули. В 2023 — 2025 годах этим сиротам купили новое жилье за счет субвенций в размере 219 млн рублей.