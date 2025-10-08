Власти назвали размер единого пособия на детей в 2026 году

Единое (или универсальное) пособие на детей и беременных женщин — мера государственной поддержки семей с невысокими доходами. Оно появилось в 2023 году и объединило пособие беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки (до 12 недель), ежемесячную выплату при рождении или усыновлении ребёнка до трёх лет, пособие на ребёнка от 3 до 8 лет и ежемесячную выплату на ребёнка от 8 до 17 лет. Оператор пособия — Социальный фонд России.