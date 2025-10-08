«Метеоры» завершают навигацию в Нижегородской области

Об этом сообщили в ЦРТС региона. Заключительный рейс намечен на 11 октября. В 9:30 скоростное судно отправится из Нижнего Новгорода в Макарьево, а в 14:15 прибудет обратно. В тот же день в 9:30 стартует экскурсионно-прогулочный маршрут в Макарьево (0+). Возвращение участников экскурсии в областной центр запланировано в 16:10.